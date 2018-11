Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter nutzen kurze Abwesenheit des Hausbewohners aus und entwendeten einen großen Schrank - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - Bislang unbekannte Täter drangen in der kurzzeitigen Abwesenheit des Geschädigten am Donnerstag, 01.11.2018, durch Aufhebeln des Schlafzimmerfensters eines Wohnhauses in der Straße Am Wiesenhof ein und entwendeten in der Zeit von 11:20 - 11:50 Uhr einen 150 cm großen Schrank.

Da der Abtransport des hohen Schranks unter Umständen aufgefallen sein könnte, hofft sich die Polizei auf Zeugenhinweise.

Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

