Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tageswohnungseinbruch in Schortens - Täter nutzen dreistündige Abwesenheit der Bewohner aus und entwenden Schmuck

Wilhelmshaven - Schortens. Am Dienstag, 26.02.2019, kam es in der Zeit zwischen 18:18 Uhr und 21:30 Uhr in der Schooster Straße zu einem Tageswohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und gelangten, vermutlich durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus und entwendeten u.a. Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

