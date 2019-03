Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Täter schlagen Fensterscheiben mit einem Stein ein

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag, 12.03.2019, in der Zeit von 12 - 17 Uhr mittels Steinen zwei Fensterscheiben eines Einfamilienhauses Am Neuender Busch ein. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

Da das Einschlagen Krach verursacht haben dürfte, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

