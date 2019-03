Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / ...

Verkehrsunfallflucht in Schortens

Wilhelmshaven - In der Zeit von Freitag, 22.03.2019, 20:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2019, 11:00 Uhr, kam es Am Brumidik, in Höhe der Hausnummer 26, in Schortens zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Caravelle wurde der linke Außenspiegel, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug, beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

