Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / 59-jähriger ...

59-jähriger LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Polizei weist auf die Gefahren im Straßenverkehr hin!

Wilhelmshaven -

Am Mittwoch, den 20.03.2019, erschien gegen 11.00 Uhr ein 59-jähriger Fahrer einer 40 Tonnen Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger bei einer ortsansässigen Firma, um einen Reifen seines Sattelaufliegers wechseln zu lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Da Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille feststellten, leiteten diese ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Den 54-jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

"Sich als Fahrzeugführer alkoholisiert hinters Steuer zu setzen, in diesem Fall sogar als Fahrer eines LKW mit 40 Tonnen, ist unverantwortlich! Das Reaktionsvermögen, die Wahrnehmung und Einschätzung von Verkehrssituationen wird durch den Einfluss von Alkohol erheblich eingeschränkt", so Tim Bachem, Angehöriger der Verfügungseinheit.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln wird von uns in keinster Weise toleriert und besonders intensiv kontrolliert. Der Fahrzeugführer, der Alkohol oder Drogen konsumiert, ist eine Gefahr im Straßenverkehr und nicht nur für sich, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer", so Bachem weiter.

Alkohol- und Drogenkontrollen sind fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und werden auch im Jahr 2019 ein bedeutsamer Schwerpunkt für die Sicherheit im Straßenverkehr bleiben.

Neben den Kontrollen soll weiterhin die offensive Öffentlichkeitsarbeit das Gefahrenbewusstsein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr schärfen.

