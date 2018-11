Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Alkoholisierter ...

Alkoholisierter Mofa-Fahrer und Fahren unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel in Varel

Wilhelmshaven - varel. Am Montagabend, 05.11.2018, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 18.20 Uhr in der in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße fahrendes Mofa an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 37-Jährigen Fahrzeugführer aus Varel fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,5 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, außerdem untersagten die Beamten dem 37-Jährigen die Weiterfahrt.

Am Nachmittag hielten die Beamten auf der Neuwangerooger Straße eine 43-Jährige aus Varel in ihrem PKW an. Auch in dieser Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest, so dass die 43-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht werden musste. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das Ergebnis der Blutprobe bleibt abzuwarten.

