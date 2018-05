Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Anbau eines ...

Anbau eines Einfamilienhauses brennt (FOTO) - L 815 zwischen Driefel und Zetel vollgesperrt

Wilhelmshaven - zetel. Am Donnerstagvormittag, 24.05.2018, wird gegen 11:15 Uhr an der L 815, zwischen Driefel und Zetel ein Brand gemeldet (FOTO). Dort soll aus bislang unbekannten Gründen der Anbau eines Einfamilienhauses in Brand geraten sein.

Für die ersten Löscharbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Zetel raus, die Feuerwehr Bockhorn muss nachrücken. Nach derzeitigem Sachstand befinden sich keine Personen im Objekt, verletzt wurde bislang niemand.

Für die noch andauernden Löscharbeiten ist die L 815 derzeit vollgesperrt.

Nach aktuellem Sachstand (12:10 Uhr) sollen sich die Löscharbeiten und damit auch die Sperrmaßnahmen noch etwa anderthalb Stunden andauern.

