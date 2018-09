Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Angezeigte ...

Angezeigte Sachbeschädigungen in Varel - Täter werfen Scheibe ein und beschädigen an einer Schule ein Kleinkraft - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - varel. In der Nacht zum Sonntag, 09.09.2018, wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses mittels Steines eingeworfen. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit bei 01:00 Uhr.

Am Montagvormittag, 10.09.2018, beschädigten Unbekannte während der Schulzeit auf dem Stellplatz für Motorräder an der BBS in der Stettiner Straße ein Kleinkraftrad beschädigt. Der oder die Täter rissen u.a. das Gaszugseil raus.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

