Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Beim ...

Beim Ladendiebstahl in Wilhelmshaven erwischt - erst war der mitgebrachte Rucksack leer, dann voll - jetzt leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven - Ladendiebstahl lohnt sich nicht - das jedenfalls dürfte jetzt ein 36-jähriger Wilhelmshavener denken, der am Mittwochnachmittag, 20.02.2019, erwischt wurde. Der 36-Jährige betrat gegen 16:50 Uhr in der Rüderstraße einen Verbrauchermarkt. Zu diesem Zeitpunkt war der Rucksack noch leer. Als er das Geschäft nur kurze Zeit später wieder verlassen wollte, fiel es dann doch auf. Sein zuvor leerer Rucksack war nämlich plötzlich voll und dass obwohl gar kein Bezahlvorgang stattfand. Der 36-Jährige wurde angesprochen, er gab die Tat zu. Im Rucksack befanden sich Alkoholika und Lebensmittel, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet wurde.

