Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Bockhorn: ...

Bockhorn: Einbruch in Fitness-Studio

Wilhelmshaven - In der Nacht zu Dienstag hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Fitnessstudios in der Hilgenholter Straße in Bockhorn auf und begaben sich anschließend in das Objekt. Hier versuchten der / die Täter sich Zugang zum benachbarten Möbelgeschäft zu verschaffen, ließen letztlich aber von der Tat ab und entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Ein Anwohner stellte gegen Mitternacht eine Mercedes Limousine am Möbelgeschäft fest. Eine Tatbezug kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, insbesondere zum verdächtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter 04451 - 923 0 zu melden.

