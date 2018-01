Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Brand eines ...

Brand eines Einfamilienhauses in Zetel

Wilhelmshaven - zetel. Am Dienstagnachmittag, 02.01.2017, wurde die Polizei gegen kurz nach 16 Uhr alarmiert, weil es in der Pohlstraße im Ortsteil Schweinebrück zu einem Brand gekommen sein soll. Die eingesetzten Beamten konnten bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung feststellen, die ebenfalls alarmierte Feuerwehr war bereits vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren während der Löscharbeiten die Bewohner nicht mehr im Objekt, bislang gibt es keine Verletzten. Zur Höhe des Brandschadens können noch keine Angaben gemacht werden, die Brandursachenermittlung dauert an.

