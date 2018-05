Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Brand eines PKW ...

Brand eines PKW in Varel - alle Insassen blieben unverletzt

Wilhelmshaven - varel. Am Donnerstagmorgen, 31.05.2018, geriet gegen 08:50 Uhr ein PKW auf der B437 in Höhe der Gertrud-Barthel-Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Der Brand wird durch die Fahrzeuginsassen selbständig gelöscht. Die Abbiegespur musste für kurze Zeit gesperrt werden, alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

