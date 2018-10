Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Brand in einem ...

Brand in einem Mehrparteienhaus in Wilhelmshaven - Sieben verletzte Personen - Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Wilhelmshaven - Wilhelmshaven. Gegen kurz vor 18.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Peterstraße in Wilhelmshaven gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Wohnung im Dachstuhl des Hauses brannte und bereits weitere Wohnungen des Haues betroffen waren.

Die 19 Personen, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Haus aufhielten, konnten sich aufgrund des stark verrauchten Treppenraumes nicht selbst aus dem Haus retten und mussten von den Einsatzkräften über Drehleitern evakuiert werden. Sechs Bewohner sowie ein Angehöriger der Feuerwehr wurden mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen ins Klinikum und umliegende Krankenhäuser gebracht, weitere Personen wurden vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und betreut. Die sieben Personen wurden leicht verletzt, es besteht keine Lebensgefahr.

Drei zunächst als vermisst angenommene Personen wurden in einer gegenüberliegenden Spielhalle aufgefunden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.

Da beim Eintreffen der Rettungskräfte mehrere Personen an den Fenstern auf sich aufmerksam machten und um Hilfe riefen, wurde ein sogenannter ManV - ein Massenanfall von Verletzten - ausgelöst, in Folge dessen insgesamt rund 80 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und die Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, Johanniter, Arbeiter-Samariter Rettungsdienst und Malteser Hilfsdienst, Notarzt sowie Stadtbrandmeister und Ortsfeuerwehren Bant-Heppens, Sengwarden und Rüstringen sowie der Polizei zur Einsatzstelle alarmiert wurden.

Die Peterstraße wurde zwischen der Grenz- und der Mozartstraße für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr vollgesperrt. Die Sperrung der Peterstraße wird weiterhin bis in den Vormittag zwischen der Mozartstraße und Grenzstraße bestehen bleiben.

Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brand unbewohnbar. Die Bewohner, die nicht bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, wurden in einer Notunterkunft untergebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

