Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Brandermittlung ...

Brandermittlung in Sande - Brandmeldeanlage löste aus - Hausbewohner griff selber ein und löschte den Brand

Wilhelmshaven - sande. Am Donnerstagabend, 30.08.2018, löste gegen 20:30 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Gebäude Am Markt aus. Nach derzeitigem Sachstand kam es aufgrund eines brennenden Stoffstückes beziehungsweise einer in Brand geratenen Holzdekoration zu einer starken Rauentwicklung.

Ein aufmerksamer Hausbewohner schritt zur Tat und griff kurzerhand selber zum Feuerlöscher und verhinderte dadurch vermutlich Schlimmeres und löschte den Brand, so dass das Einschreiten der freiwilligen Feuerwehr nicht mehr erforderlich wurde. Es entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

