Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Dank aufmerksamer ...

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht in Varel aufgeklärt werden

Wilhelmshaven - varel. Am Dienstagmittag, 23.10.2018, setzte gegen 12.20 Uhr, ein 70-Jähriger aus Varel mit seinem PKW Opel in der Nebbsallee auf dem dortigen Cityparkplatz aus einer Parklücke zurück und stieß gegen einen geparkten PKW. Der Fahrzeugführer stieg aus, schaute sich das beschädigte Fahrzeug an und entfernte sich dann trotzdem von der Unfallstelle.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und konnten die Polizei auf den Verursacher aufmerksam machen, der in unmittelbarer Nähe des Unfallortes festgestellt werden konnte. Gegen den 70-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

"Um seinen Pflichten als verantwortlicher Fahrzeugführer nachzukommen, wäre es ein Leichtes gewesen auf den geschädigten Fahrzeughalter zu warten bzw. die Polizei über den Unfall in Kenntnis zu setzen!" betont die Polizei.

