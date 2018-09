Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Diebstahl in ...

Diebstahl in Wilhelmshaven - Unbekannte Täter entwenden einen Tisch, der zu dem Außenbereich einer Bäckereifiliale gehörte - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 19.09.2018, 18.00 Uhr, bis 20.09.2018, 03.30 Uhr, in der Bismarckstraße einen Tisch entwende.

Dieser befand sich mit weiteren Tischen und Stühlen im Außenbereich einer dortigen Bäckereifiliale auf dem Gehweg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

