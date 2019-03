Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Eigentümer ...

Eigentümer gesucht - Polizei stellt Fahrräder sicher (mit Bildern)

Wilhelmshaven -

Beamte der Polizei Wilhelmshaven stellten bei einem polizeilichen Einsatz fünf Fahrräder sicher, von denen zwei Rädern noch nicht zugeordnet werden konnten, so dass die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung bitttet.

Bei den Fahrrädern handelt es sich in beiden Fällen um Herrentreckingsräder in 28 Zoll. Ein Rad ist von der Marke "Comfort" in silber und das andere von der Marke "Winora-Senegal" in blau/silber.

Die Polizei Wilhelmshaven geht davon aus, dass die Räder im Stadtteil Heppens entwendet worden sein könnten.

Die Polizei bittet Zeugen für sachdienliche Hinweise um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421/942-0.

