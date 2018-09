Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbrecher von ...

Einbrecher von Bewohnerin überrascht- Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

Am Montagmittag gegen 12.00 Uhr kehrte eine Anwohnerin in ihr Wohnhaus in der Von-Tungeln-Straße zurück. Dabei überraschte sie zwei unbekannte männliche Personen, die kurz zuvor durch das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Haus gelangt waren. Die beiden Männer flüchteten unerkannt und konnten auch von der sofort alarmierten Polizei nicht mehr ergriffen werden. Diebesgut konnte nicht erlangt werden.

Zeugen, die am gestrigen Tage gegen Mittag im Bereich der Von-Tungeln-Straße zwei männliche Personen, Größe ca. 1,80 m mit normaler Statur, gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf auffällige Fahrzeuge werden entgegengenommen.

