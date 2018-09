Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbruch in ...

Einbruch in Wilhelmshaven - Täter entwenden hochwertige Messgeräte - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. In der Nacht zum Dienstag, 11.09.2018, drangen bislang unbekannte Täter in der Kutterstraße in die Geschäftsräume einer Firma ein und entwendeten hochwertige Messgeräte. Es entstand aufgrund der speziellen Instrumente ein Schaden in sechsstelligem Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder gehört haben, sich an die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu wenden.

