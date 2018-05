Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbruch in eine ...

Einbruch in eine Bäckerei in Horumsersiel - Offenbar kein Diebesgut erlangt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - horumersiel. In der Nacht zum Donnerstag, 17:05.2018, hebelten bislang unbekannte Täter eines der Fenster der Bäckerei in der Goldstraße auf und verschafften sich somit Zugang in das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen werden gebeten, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Jever unter der 04461-0911-0 in Verbindung zu setzen.

