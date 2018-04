Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbruch in einen ...

Einbruch in einen Geräteraum in Varel - Täter brechen Bretter raus und entwenden Rugbybälle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - varel. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 04.04.-08.04.2018 in den Geräteraum eines Sportvereins in der Windallee ein. Hierzu brachen sie mehrere Bretter raus und entwendeten 18 Rugbybälle. Da das Herausbrechen bestimmt Krach verursacht hat, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Personen, die etwas Auffälliges gehört bzw. verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

