Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbruch in einen ...

Einbruch in einen Imbiss - Täter entwendet einen Dönerspieß

Wilhelmshaven - Wilhelmshaven - In den frühen Morgenstunden des 11.09.2018 kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss am Banter Weg. Der noch unbekannte Täter stieg durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Imbiss ein. Aus diesem wurden ein Tresor und ein Dönerspieß entwendet. Eine ebenfalls entwendete Kasse konnte im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. Außerdem wird durch die Polizei darauf hingewiesen, dass man beim Verlassen des Hauses oder Geschäftes immer daran denken sollte, alle Fenster zu schließen, um so ein Betreten durch unbefugte Personen zu verhindern.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI