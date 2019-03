Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbruch in Jever ...

Einbruch in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - In dem Zeitraum von Dienstag, 19.03.2019, gegen 18:07 Uhr, und Mittwoch, 20.03.2019, gegen 08:05 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Buchhandlung in der Fußgängerzone der Innenstadt von Jever, Neue Straße, ein. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei dem zuständigen Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0.

