Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Einbrüche in ...

Einbrüche in Wilhelmshaven - Täter hebeln eine Wohnungstür auf und beschädigen u.a. einen Schaukasten

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. In der Nacht zum Sonntag, 19.08.2018, hebelten bislang unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Bremer Straße auf und entwendeten u.a. einen Laptop und Bargeld.

Außerdem beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Montag, 20.08.2018, einen Schaukasten in der Admiral-Klatt-Straße und gelangten in die Räume eines Vereinsheimes. Nach derzeitigen Erkenntnisse wurde dort nichts entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die etwas Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, ich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

