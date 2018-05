Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Eine ...

Eine Verkehrsunfallflucht und zwei Verkehrsunfälle in Varel - Zwei Personen leicht verletzt

Wilhelmshaven - varel. Am Donnerstag, 03.05.2018, kam es in der Zeit zwischen 07:20 und 14:00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz des Krankenhauses in Varel, Bleichenpfad, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Daimler. Bei dem Zusammenstoß entstand am geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 1500,-EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Gegen 16:50 Uhr kam es im Einmündungsbereich Oldenburger Straße/Tweehörnweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem, ein 51-Jähriger leicht verletzt wurde.

Eine 60-Jährige aus Varel wollte mit ihrem PKW vom Tweehörnweg in die Oldenburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen auf der vorfahrberechtigten Oldenburger Straße fahrenden 51-jährigen PKW-Führer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 51-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500,-EUR.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitagmorgen um 07:45 Uhr im OT Borgstede. An der Kreuzung Bockhorner Straße (B437) / Wilhelmshavener Straße fuhr ein 33-Jähriger mit einem Pkw auf den an der Lichtsignalanlage wartende Pkw auf. Die 28-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

