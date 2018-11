Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Fahren unter dem ...

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Varel - Polizei leitet Verfahren ein und untersagt die Weiterfahrt

Wilhelmshaven - varel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Polizeistreife am Dienstagmittag einen 51-jährigen Vareler fest, der seinen Pkw Opel Corsa in der Friedrich-Ebert-Straße offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Der freiwillig abgegebene Urindrogenvortest erhärtete den Verdacht auf vorherigen Cannabis-Konsum, so dass von dem 51-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden musste. Außerdem untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

