Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Gemeinschädliche ...

Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Jever - Unbekannte gießen weiße Farbe über ein Mahnmal - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - jever. In der Zeit von Dienstag, 26.02.2019, 12:10 Uhr bis Mittwoch, 27.02.2019, 07:50 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Fräulein-Marien-Straße ein Mahnmal mit einer weißen Substanz. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um weiße Farbe handelt, die schlichtweg über das Mahnmal gegossen wurde, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet wurde.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI