Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Leergutdiebstahl ...

Leergutdiebstahl in Wilhelmshaven - in zwei Nächsten 20 Leergutkisten entwendet- Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 17.05.2018 zwölf Kisten mit Leergut von dem Getränkehof eines Supermarktes in der Gökerstraße. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte bereits acht Kisten entwendet.

Da der Abtransport nicht alleine und unter Umständen mit einem Fahrzeug oder -hänger erfolgt ist, werden Zeugen, die Verdächtiges gehört oder auffällige Personen gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

