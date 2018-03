Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Mit 1,9 Promille ...

Mit 1,9 Promille mit Pkw unterwegs - Aufmerksamer Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Montagabend, den 19.03.2018, meldet ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.00 Uhr der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw, der die Straße Zum Ölhafendamm in Wilhelmshaven befahren soll. Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei in Wilhelmshaven konnte den Pkw umgehend anhalten und trafen am Steuer auf einen 52-jährigen Fahrzeugführer, der sogleich zugab unter Alkoholkonsum zu stehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

