Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Mülltonnenbrand ...

Mülltonnenbrand in Sande - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven - sande. In der Nacht zum Mittwoch, 21.11.2018, erhielt die Polizei gegen 01:00 Uhr Kenntnis, dass in der Breslauer Straße Mülltonnen brennen würden. Insgesamt gerieten dort acht Mülltonnen aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Sande konnten den Brandherd zügig ablöschen.

Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung geben können, verdächtige Personen gesehen oder anderweitig etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI