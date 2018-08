Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Munitionsfund in ...

Munitionsfund in Schillig - Kleines Mädchen hilft der Polizei

Wilhelmshaven - Wangerland-Schillig. Am 19.08.2018, gegen 10.20 Uhr fand ein Mitarbeiter der Wangerland-Touristik im Wattenmeer vor Schillig zwei Munitionsteile und alarmierte die Polizei. Um die Gefahr schnell einschätzen zu können, übermittelte er der Polizei ein Foto des Fundes. So konnten die Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Oldenburg den Fall sofort einordnen. Es handelte sich bei den Teilen um zwei Zünder britischer Artilleriegranaten aus dem 2. Weltkrieg, die durch Beamte des Polizeikommissariates Jever gefahrlos geborgen werden konnten. Ein 4-5 Jahre altes Mädchen hat sich auf ein Tauschgeschäft mit der Polizei eingelassen. Sie tauschte einen ihrer Sandeimer gegen ein Ärmelabzeichen der Polizei ein. Somit war beiden geholfen. Das Mädchen hat eine schöne Urlaubserinnerung von der hiesigen Polizei erhalten und die Beamten konnten die Zünder in dem Eimer in Sand eingebettet gefahrlos zur Dienststelle nach Jever transportieren und dort den Experten aus Oldenburg übergeben. Die Polizei rät dringend, jeden Fund von Waffen und Munition zu melden und nicht damit zu hantieren oder selbst zu bergen. Es kann sich durchaus um gefährliche Überreste aus dem Krieg handeln, die nur durch Experten entschärft und geborgen werden können.

