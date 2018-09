Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Mutmaßlicher ...

Mutmaßlicher Einbrecher gestellt - Polizei lobt aufmerksamen Zeugen

Wilhelmshaven -

Am Sonntag, den 16.09.2018, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 06.39 Uhr den Hinweis, dass ein Zeuge von seinem Balkon aus gesehen habe, wie ein Mann mit einer Taschenlampe in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bismarkstraße in Wilhelmshaven gelaufen sei. Zuvor habe der Zeuge zudem beobachtet, wie sich diese Person an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehalten habe.

Am Einsatzort konnte durch die Einsatzkräfte ein 30-jähriger Wilhelmshavener angetroffen werden, der nach Ansprache der Polizeibeamten freiwillig und widerstandslos den Keller verließ.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzbeamten einen Schraubendreher und eine Taschenlampe bei dem Wilhelmshavener vor, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

"Der aufmerksame Zeuge hat absolut richtig reagiert" lobt Janina Schäfer, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Die Polizei rät, bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 zu wählen!", so Schäfer weiter.

Wegen des versuchten Einbruchdiebstahles wurde gegen den 30-jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

