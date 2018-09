Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Nachtrag zu den ...

Nachtrag zu den Handtaschendiebstählen in Wilhelmshaven - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung mit auffälliger Tätowierung auf der Hand und bittet um Hinweise und Aufmerksamkeit

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Wie die Polizei bereits berichtete, kam es im Stadtteil Fedderwardergroden am 21. und 30. August zu zwei Handtaschendiebstählen, bei denen der Täter jeweils Gewalt angewandt hat.

Außerdem flüchtete er in beiden Fällen mit einem Fahrrad. Anschlussermittlungen und Zeugenaussagen haben eine gute Täterbeschreibung ergeben, so dass die Polizei auf ergänzende Hinweise aus der Bevölkerung hofft, die zur Identifizierung des Täters führen könnten. Zurzeit prüfen die Ermittler, ob es sich bei den Taten in der Oderstraße und in der Tiegenhofer Zeile um den gleichen Täter handeln könnte.

Der für die Tat in der Oderstraße verantwortliche und beschriebene männliche Täter soll etwa 180 cm groß und 30-35 Jahre alt gewesen sein.

Er soll außerdem einen kurzen Bart, von den Kotletten bis zum Kinn (ohne Oberlippenbart) getragen haben.

Auffälligstes Merkmal soll eine Tätowierung auf der Hand sein. Nach Zeugenaussagen soll es sich u.a. um die Umrisse eines gleichschenkligen Kreuzes handeln, mit einer grünlich-verblichenen Farbe.

Der Täter soll zur Tatzeit eine kurze dunkle Jacke, eine beige-braune Tarnfleckhose und ein helles Base-Cap mit Aufnäher über dem Schirm getragen haben.

Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, insbesondere zur Tat bzw. zur Tätowierung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

