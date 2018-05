Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Nachtrag zum ...

Nachtrag zum angezeigten Pkw-Diebstahl - der BMW ist wieder da!

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Wie die Polizei am Dienstag, 22.05.2018, mitteilte, wurde am vergangenen Wochenende bei der Polizei ein Pkw-Diebstahl angezeigt, der sich in der Zeit vom 15. - 18.05.2018 ereignet haben sollte.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW 318 i, Baujahr 1998, mit einem amtlichen Kennzeichen aus Wilhelmshaven, der von einer ortsunkundigen Person im Ortsteil Heppens abgestellt worden sein soll.

Im Rahmen der Anzeigenerstattung gab der Fahrzeugnutzer an, dass seine eigenen Suchmaßnahmen zu keinem Erfolg geführt hätten.

Am Mittwochmorgen, 23.05.2018, meldete sich der Anzeigeerstatter bei der Polizei und gab an, dass er das abhanden gekommene Fahrzeug in der Straße Deichstrich gefunden hätte, so dass ein tatsächlich angezeigter Fahrzeugdiebstahl derzeit fraglich ist.

Zeugen, die das Fahrzeug dort gesehen haben oder andere ergänzende Angaben machen können, werden trotzdem gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

