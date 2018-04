Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Nachtragsmeldung ...

Nachtragsmeldung - der per Haftbefehl gesuchte Mann ist außer Lebensgefahr

Wilhelmshaven - Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Mittwoch, 04.04.2018, in der Nordseepassage in Wilhelmshaven zu einem tragischen Vorfall.

Am Nachmittag meldete der Sicherheitsdienst der Passage der Polizei gegen 16.25 eine im Obergeschoss in einem Strandkorb sitzende, vermeintlich hilflose Person.

Beim Eintreffen in der Passage stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert und ansprechbar ist. Die sich anschließende Personenüberprüfung ergab, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl bestand.

Trotz freiwilliger und enger Begleitung, gelang es dem Heranwachsenden, über die Balustrade zu springen. Durch den Sturz verletzte er sich schwer.

Die Polizei lobte bereits in der ersten Pressemeldung das vorbildliche und sofortige Einschreiten anwesender Passanten, die Erste-Hilfe leisteten und sich um den schwer verletzten Mann kümmerten. Dieser wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Gesundheitszustand war zunächst unklar und kritisch.

Am Donnerstagvormittag, 05.04.2018, befindet sich der Heranwachsende noch im Krankenhaus, ist jedoch außer Lebensgefahr.

