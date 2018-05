Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pkw-Aufbruch in ...

Pkw-Aufbruch in Wilhelmshaven - Scheiben eingeschlagen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Donnerstag, 17.05.2018, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 12:30 - 16:30 Uhr die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines in der Schellingstraße abgestellten Pkw Ford ein. Nach bisherigem Sachstand wurde kein Diebesgut erlangt, jedoch bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

