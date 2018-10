Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pkw-Brand nach ...

Pkw-Brand nach Verkehrsunfall in Zetel/Neuenburg

Wilhelmshaven -

Am Dienstagmittag, den 02.10.2018, kam es in Neuenburg, Bereich Rutteler Mühle, Friedeburger Straße, Richtung Friedeburg, zu einem Verkehrsunfall. Die 58-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem Pkw im Verlauf des Kurvenbereiches auf nasser Fahrbahn aus bislang nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen auf der Weide stehenden Baum und geriet in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Fahrzeugvollbrand ab. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung dem Krankenhaus in Sande zugeführt.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI