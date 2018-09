Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / PKW in Hooksiel ...

PKW in Hooksiel entwendet - Polizei Jever sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

Unbekannte Täter entwendeten am 19.09.2018 einen Pkw VW Passat in schwarz, Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven, der auf einem Parkplatz an der Bäderstraße im Wangerland, Hooksiel parkte. Der Geschädigte hatte den PKW gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz verschlossen abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 19.45 Uhr nicht mehr vorgefunden.

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen:

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

