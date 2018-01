Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizei nimmt ...

Polizei nimmt Gesuchten fest - Öffentlichkeitsfahndung dank der Mithilfe aus der Bevölkerung erfolgreich

Wilhelmshaven - Der gesuchte Benjamin Adolf S. konnte dank eines entscheidenen Hinweises aus der Bevölkerung am heutigen Nachmittag festgenommen werden. Nachdem bekannt wurde, dass der Gesuchte mit einem schwarzen Renault mit amtlichen Kennzeichen aus OL unterwegs sein könnte, intensivierte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ihre Öffentlichkeiteitsfahndung am Donnerstagabend. Am heutigen Nachmittag meldete sich ein unbeteiligter Zeuge aus dem Bereich Wittmund bei der Polizei, um den Aufenthaltsort des Fahrzeuges mitzuteilen. Um kurz nach 16 Uhr konnte die Polizei den Gesuchten auf einem Parkplatz im Bereich Wittmund widerstandslos festnehmen. Er wurde noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt. Seit kurz nach 19 Uhr sitzt Benjamin Adolf S. in einer Justizvollzugsanstalt.

