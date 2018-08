Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizei stellt ...

Polizei stellt verdächtige Person fest, die sich an Pkw zu schaffen machte und stellt Gegenstände sicher, die aus Aufbrüchen stammen könnten - dringend Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am frühen Freitagmorgen, 24.08.2018, überprüften Polizeibeamte gegen 05:00 Uhr eine männliche Person, die sich in der Kieler Straße an dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Person überprüft hat, ob die Pkw verschlossen sind.

Im Rahmen der erfolgten Durchsuchung konnten bei dem 29-Jährigen ein Autoradio, ein größerer Mercedesstern sowie eine Bluetooth-Box finden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die sichergestellten Gegenstände, die bislang nicht zugeordnet werden konnten, aus Straftaten stammen.

Die Polizei bittet daher mögliche Geschädigte bzw. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft der Gegenstände machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI