Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizei stellt ...

Polizei stellt Bekleidungsstücke am Deich in Sande sicher (Foto) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wilhelmshaven - sande. Am Samstagabend, 25.08.2018, fand ein Spaziergänger gegen 21:30 Uhr auf einem Übertritt am Deichzaun in Cäciliengroden abgelegte Bekleidungsstücke (Foto).

Da zu diesem Zeitpunkt ein Unglücksfall nicht auszuschließen war, wurden auch unter Beteiligung des Hubschraubers noch am Abend umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt.

Sowohl die Suche, als auch die sich anschließenden Ermittlungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf eine vermisste oder verunglückte Person, so dass die Polizei zur Erlangung weiterer Erkenntnisse die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Wer kann zu der Bekleidung auf dem Foto ergänzende Angaben machen?

Bei den aufgefundenen Bekleidungsstücken handelt es sich um ein Paar schwarze Halbschuhe der Marke "Bama" in Größe 43, um ein kurzärmeliges khakifarbenes Hemd der Marke "Camel" in Größe M, sowie blauen Socken mit hellen Punkten (FOTO).

Personen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zum ursprünglichen Träger der Kleidung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

