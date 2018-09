Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizei sucht ...

Polizei sucht Zeugen nach einem Tageswohnungseinbruch "Am Neuender Busch" in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven -

Unbekannte Täter betraten am 27.09.2018 ein Firmengelände in der Kreuzstraße. Bei dem Versuch, diverse Kabelreste auf einen mitgeführten Fahrradanhänger zu verladen, wurden die unbekannten Täter gegen 04:58 Uhr von einem Mitarbeiter gestört und flüchteten über die rückwärtigen Bahnschienen in unbekannte Richtung. Die Täter ließen dabei zwei Fahrräder zurück, die die Beamten sicherstellten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI