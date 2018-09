Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizeiinspektion ...

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland beteiligt sich an bundesweiter Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" - Begleitung auf Twitter unter #sichermobilleben #sicherfuerdich

Wilhelmshaven - wilhelmshaven.varel.jever

Wie bereits berichtet, findet in dieser Woche in der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland die Geschwindigkeitsmesswoche statt, in der seit gestern bis kommenden Sonntag im gesamten Zuständigkeitsbereich intensive Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden.

Neben diesen Kontrollaktionen, bei denen überhöhte Geschwindigkeit im Fokus steht, widmen sich die Polizeibeamtinnen und Beamten in Wilhelmshaven, Jever und Varel am kommenden Donnerstag einer weiteren Aktion:

Da sich Ablenkung im Straßenverkehr, insbesondere die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen, zu einer der Hauptunfallursachen entwickelt, findet an diesem Tag erstmalig ein bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben" statt, an der sich auch die PI Wilhelmshaven/Friesland beteiligt.

Ziel dieser Verkehrssicherheitsaktion ist es, im gesamten Bundesgebiet auf die Gefährdungen im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und das Gefahrenbewusstsein in der Bevölkerung zu steigern.

Neben Verkehrsüberwachungsmaßnahmen stehen vor allem präventive Botschaften rund um das Thema "Ablenkung" im Mittelpunkt.

Die PI Wilhelmshaven/Friesland wird diesen Tag weiterhin auf dem Twitter-Account der PI Wilhelmshaven/Friesland begleiten.

Mit den Hashtags #sichermobilleben und #sicherfuerdich sind auf dem Twitter-Account, der unter

https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI

zu erreichen ist, bereits seit gestern Beiträge rund um das Thema Ablenkung eingestellt.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -