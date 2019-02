Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizeikontrolle ...

Polizeikontrolle in Bockhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und andere Verstöße - Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Wilhelmshaven - bockhorn. Am Mittwochabend, 20.02.2019, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22:30 Uhr in Bockhorn der Führer eines Kleinkraftrades auf, der offensichtlich in Richtung Osterforde zu schnell unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 18-jährige Bockhorner ermittelt werden. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten auch noch fest, dass an dem Kleinkraftrad auch noch ein falsches Kennzeichen angebracht war.

Gegen den geständigen Heranwachsenden wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

