Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Polizeikontrollen ...

Polizeikontrollen in Varel und Zetel - 21- und 23-jährige Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Wilhelmshaven -

Am Mittwochmorgen gegen 08.40 Uhr wurde in der Altjührdener Straße ein 23-jähriger aus Bockhorn mit einem Kleinkraftrad angehalten. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der 23-jährige die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades nicht vorweisen konnte und das Fahrzeug ohne bestehenden Versicherungsschutz führte, so dass die Beamten entsprechende Strafverfahren einleiteten.

Am Mittwoch wurde gegen 14.00 Uhr im Altmühlweg ein 21-Jähriger aus Zetel kontrolliert. Dieser war kurz zuvor mit einem Roller gefahren, für den es keinen Versicherungsschutz mehr gab. Weiterhin hatte er den Roller mit dem Versicherungskennzeichen eines anderen Rollers versehen. Auch gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI