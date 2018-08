Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Presse PK Varel - ...

Presse PK Varel - Zeitraum 17.08 - 19.08.2018

Wilhelmshaven - Varel

Verkehrsunfallfluchten in Varel

Am Samstag, in der Zeit zwischen 09:20 und 14:00 Uhr, kam es im Bereich des Landgerichtsweg in Varel/Obenstrohe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf einem Parkplatz abgestellter Seat Alhambra wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Im Zeitraum zwischen 15:00 und 15:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Varel, Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1, ebenfalls ein geparkter Pkw beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher.

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 21:20 und 21:30 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in der Altjührdener Straße in Varel. Ein Pkw-Fahrer überholte in einer unübersichtlichen Kurve zwei Leichtkraftradfahrer (17 und 18 Jahre) und drängte diese von der Fahrbahn ab, um nicht mit dem Gegenverkehr zu kollidieren. Die beiden Fahrer stürzten; der 17-jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen in Varel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Varel, An der Galgenkuhle, zu Beschädigungen an insgesamt drei Pkw. Von den am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die linken Außenspiegel abgetreten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

