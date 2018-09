Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Presse PK Varel - ...

Presse PK Varel - Zeitraum 31.08 - 02.09.2018

Wilhelmshaven - Sachbeschädigung in Bockhorn

In der Nacht vom 24.08 auf den 25.08 wurden am Sandfurtsweg in Bockhorn im dortigen Windpark mehrere Türme der dort aufgestellten Windmühlen mit Farbe beschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel, Tel.-Nr.: 04451-923/115, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Varel mit zwei leichtverletzten Personen

Am späten Freitagnachmittag kam es in Varel zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Auf der Wiefelsteder Straße in Fahrtrichtung Varel fahrend, wollte ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf sein Grundstück abbiegen. Der nachfolgende Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Die Fahrzeuginsassen des vorderen Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI