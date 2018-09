Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Presse PK Varel - ...

Presse PK Varel - Zeitraum 15.09. - 16.09.2018

Wilhelmshaven - Varel

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht auf den 16.09.2018 stoppte eine Polizeistreife gegen 03:00 Uhr in Varel, Zum Jadebusen, einen PKW VW aus Bremen, der mit mehreren Personen besetzt war. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Ausatemluft des 26-jährigen Fahrzeugführers fest. Ein Test an einem Alkoholvortestgerät ergab eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 0,92 Promille. Es wurde ein Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt

