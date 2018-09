Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizei Varel 21.-23.09.2018

Wilhelmshaven -

Pkw-Aufbruch

Bei einem auf dem Pendlerparkplatz an der Oldenburger Straße abgestellten Pkw schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag eine Seitenscheibe ein und durchwühlte den ganzen Pkw. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 04451/9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Brand auf einem Grundstück

An der Jaderberger Straße in Varel gerieten am Samstagmittag gelagertes Kaminholz und einige Kubikmeter Heu unter einem Unterstand in Brand. Der Brand wurde von vorbeifahrenden Personen entdeckt, die umgehend die Feuerwehr alarmierten und sich selbstständig auf das Grundstück begaben und gemeinsam mit dem wenig später eintreffenden Eigentümer mit ersten Löschversuchen begannen. Die schnell eintreffende Feuerwehr Varel rückte mit über 20 Einsatzkräften auf vier Fahrzeugen an und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Da das Kaminholz jedoch regelmäßig wieder entflammte, dauerten die Löscharbeiten über zwei Stunden. Es wurde niemand verletzt. Während der Löscharbeiten musste die Jaderberger Straße (K108) halbseitig gesperrt werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens aller Beteiligten konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Fahrzeug und erheblicher Sachschaden verhindert werden. Der Gesamtschaden am Unterstand wird auf 2000EUR geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI