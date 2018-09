Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Pressebericht der ...

Pressebericht der Polizei Jever 21.-23.09.2018

Wilhelmshaven -

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Schortens. Innerhalb von nur ca. 5 Minuten wurde am 22.09.2018 gegen 13.10 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Peter-Grave-Straße ein anthrazitfarbener Porsche im Frontbereich beschädigt. Dieser stand in der kurzen Zeit in einer Parkbucht mit dem Heck zur Geschäftsmauer geparkt. Offensichtlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug den geparkten Porsche im Frontbereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04461/9211-0 bei der Polizei zu melden.

